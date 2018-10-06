Саудовский принц предсказал «исчезновение» России с мирового рынка нефти

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд считает, что в будущем мировой нефтяной рынок значительно сократится, а спрос на нефть будет ежегодно увеличиваться на 1-1,5%. Путин назвал цены на нефть, которые устраивают Россию

Через 19 лет добыча нефти в России значительно сократится, а может быть, она вообще исчезнет с мирового рынка производителей нефти, заявил Мухаммед Аль Сауд в интервью Bloomberg. Он также предполагает, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет.

Саудовской Аравии придется продавать в будущем больше нефти, чем она это делает сейчас, так что она только выиграет в этом плане.