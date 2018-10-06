Глава МИД Финляндии попал в больницу

В Финляндии в больницу попал министр иностранных дел государства Тимо Сойни. Причиной госпитализации стало инфекционное заболевание. Из-за этого переносится на более поздние даты визит Тимо Сойни в Исландию.

Ожидалось, что с 7 по 9 октября Сойни посетит Исландию, где встретится с президентом, премьер-министром и минстром иностранных дел, обсудив, втом числе, передачу председательства в Арктическом совете от Финляндии в мае 2019 года.

Что за инфекция подкосила Сойни и подробности его состояния не известны.