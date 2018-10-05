Не Киев, а «Кыийв»: Верховная Рада одобрила тотальную украинизацию

Депутаты Верховной Рады одобрили в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Данный документ готовили 80 парламентариев, представляющих различные политические силы.

Как пишет «Российская газета», вступление в силу правового акта будет означать тотальную украинизацию. Закон предполагает полный переход на украинский язык в образовании, культуре, здравоохранении, СМИ и сфере услуг.

Также вводится новация в правописании: все имена собственные, включая географические названия, будут писаться по-украински «в соответствии со звучанием»: то есть не Киев, а «Кыийв».

За несоблюдение закона предусмотрены штрафные санкции - от 50 необлагаемых налогом минимумов дохода до лишения свободы на три года.