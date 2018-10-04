Видео, как полицейские ловят енотов, атаковавших участок в США
4 октября 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Бэдфорд (США) поздней ночью обрушился потолок в полицейской участке, и в комнату ворвались еноты. Камеры наблюдения засняли, как стражи порядка до утра не могли поймать наглых зверьков.
Работа полицейских была парализована. В результате зверьков смогли поймать с помощью сачка. Еноты были выпущены в парк. Что им понадобилось в полицейском участке - остается загадкой.
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