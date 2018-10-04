Марк Урбан: Скрипаль не хочет переезжать из Великобритании в США

Британский журналист Марк Урбан, встречавшийся с Сергеем Скрипалем и написавший о нем книгу, сообщил, что бывший полковник ГРУ отказался переезжать из Великобритании в Соединенные Штаты Америки. Автор книги Skripal Files, журналист "Би-би-си" Марк Урбан утверждает, что в доме в Солсбери Скриаль жить не останется. Путин назвал отравленного Скрипаля подонком и предателем Родины

По сведениям репортера, на данный момент Скрипаль и его дочь Юлия остаются под защитой полиции. Но когда-то им надо будет возвращаться домой, где-то жить.

"Вопроса о возвращении Скрипаля домой не стоит, его дом займут британские налогоплательщики, его жизнь на этой улице окончена…" — цитирует РИА Новости книгу о Скрипале.

По словам журналиста -писателя, на Даунинг-стрит Скрипалям предлагали уехать в Америку или другую англоговорящую страну, и они были бы снабжены новыми личными данными. Но они не согласились.

Президент РФ Владимир Путин высказал свое отношение к бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю в Солсбери. Он назвал Скрипаля "предателем и подонком".