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Марк Урбан: Скрипаль не хочет переезжать из Великобритании в США
4 октября 2018, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
Британский журналист Марк Урбан, встречавшийся с Сергеем Скрипалем и написавший о нем книгу, сообщил, что бывший полковник ГРУ отказался переезжать из Великобритании в Соединенные Штаты Америки. Автор книги Skripal Files, журналист "Би-би-си" Марк Урбан утверждает, что в доме в Солсбери Скриаль жить не останется.
По сведениям репортера, на данный момент Скрипаль и его дочь Юлия остаются под защитой полиции. Но когда-то им надо будет возвращаться домой, где-то жить.
"Вопроса о возвращении Скрипаля домой не стоит, его дом займут британские налогоплательщики, его жизнь на этой улице окончена…" — цитирует РИА Новости книгу о Скрипале.
По словам журналиста -писателя, на Даунинг-стрит Скрипалям предлагали уехать в Америку или другую англоговорящую страну, и они были бы снабжены новыми личными данными. Но они не согласились.
Президент РФ Владимир Путин высказал свое отношение к бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю в Солсбери. Он назвал Скрипаля "предателем и подонком".
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