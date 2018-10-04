Выложено видео уничтожения беспилотником ВСУ огневой точки защитников Донбасса

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена бомбардировка беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины долговременной огневой точки ополченцев Донбасса. Ролик выложил в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как дрон скидывает гранату на охваченный огнем ДОТ. Из описания к видео следует, что в результате атаки укрепление было уничтожено, двое защитников Донбасса погибли. Когда и в каком районе ВСУ нанесли данный удар, автор публикации не уточнил.

Накануне сообщалось, что украинский офицер назвал главный минус армии, выполняющей боевые задачи на востоке страны. Военный пожаловался на некомпетентных командиров ВСУ. По словам офицера, в случае серьезного обострения обстановки в зоне конфликта они сбегут, не сумев организовать оборону.