Опубликовано видео ночной поставки ЗРК С-300 в Сирию

Минобороны опубликовало видеозапись поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 в Сирию.

Судя по кадрам видео, С-300 выгружали в темное время суток из транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" на авиабазе Хмеймим. Кадры из Сирии сегодня показали телеканалы "Россия 24" и "Звезда".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 2 октября, доложил президенту России Владимиру Путину на совещании с членами Совбеза о передаче Сирии 49 единиц техники в рамках поставки ЗРК С-300, направленной на повышение безопасности российских военных в Сирийской Арабской Республике, - сообщает ТАСС. По словам Шойгу, для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что гибель экипажа самолета Ил-20 ВСК РФ в Сирии из-за действий израильских истребителей вынудила Москву принять дополнительные меры безопасности в САР.