Лукашенко потребовал отменить запрет на продажу алкоголя ночью

Президент Белоруссии решил отменить ограничения на продажу алкоголя в торговой сети в ночное время. Такой эксперимент в понедельник, 1 октября, начался в Минске и некоторых районах Беларуси.

Магазины в Минске перестали продавать алкоголь в ночные часы - с 23:00 вечера до 7:00 утра. Своего рода эксперимент был рассчитан на год, пишет издание "Комсомольская Правда".

Однако, глава Белоруссии Александр Лукашенко пришел к выводу, что такие непродуманные запреты приведут к росту теневого рынка, контрафакта и криминала.

Как пояснили в администрации белорусского президента, ознакомившись с представленными ему документами, президент постановил в течение суток отменить эти решения.

По мнению Лукашенко, запрет может привести к тому, что алкоголем "из-под полы" начнут торговать вне магазинов, а граждане будут употреблять спиртосодержащие жидкости.

В свою очередь, такое развитие ситуации грозит увеличением числа отравлений на территории Белоруссии, в том числе, с летальным исходом. А такое положение нежелательно.