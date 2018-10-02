Лукашенко потребовал отменить запрет на продажу алкоголя ночью
2 октября 2018, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии решил отменить ограничения на продажу алкоголя в торговой сети в ночное время. Такой эксперимент в понедельник, 1 октября, начался в Минске и некоторых районах Беларуси.
Магазины в Минске перестали продавать алкоголь в ночные часы - с 23:00 вечера до 7:00 утра. Своего рода эксперимент был рассчитан на год, пишет издание "Комсомольская Правда".
Однако, глава Белоруссии Александр Лукашенко пришел к выводу, что такие непродуманные запреты приведут к росту теневого рынка, контрафакта и криминала.
Как пояснили в администрации белорусского президента, ознакомившись с представленными ему документами, президент постановил в течение суток отменить эти решения.
По мнению Лукашенко, запрет может привести к тому, что алкоголем "из-под полы" начнут торговать вне магазинов, а граждане будут употреблять спиртосодержащие жидкости.
В свою очередь, такое развитие ситуации грозит увеличением числа отравлений на территории Белоруссии, в том числе, с летальным исходом. А такое положение нежелательно.
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