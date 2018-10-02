Журналист рассказал о «глобальнейшей угрозе» дальнейшему существованию Украины

Украина в ближайшем будущем может потерять государственность. С таким заявлением недавно выступил киевский журналист Дмитрий Гордон, которого процитировали отечественные интернет-СМИ.

Гордон отметил, что от президентских и парламентских выборов, которые должны пройти в следующем году, зависит будущее страны. По словам журналиста, «если сложится не так», Украину постигнет крах. В настоящий момент над страной нависла «глобальнейшая угроза» - полная потеря государственности, полагает Дмитрий Гордон.

Журналист рассказал, что обсуждал описанный им сценарий с министрами и депутатами. Все они согласились, что такой вариант развития событий возможен, процитировал Гордона сайт «Русская весна».

Ранее во вторник сообщалось, что военкор ополчения Донбасса Геннадий Дубовой заявил об открытии Венгрией «второго фронта» против Украины.