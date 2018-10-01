Пользователи Twitter высмеяли появившийся в Сети ролик, на котором глава украинского государства Петр Порошенко якобы совершенно случайно оказывается на свадьбе жителей Харькова.

Во время проведения фотосессии новобрачных проезжавший мимо кортеж остановился, а из него вышел президент Украины и стал с ними фотографироваться.

"Внезапный визит" Порошенко люди считают постановкой, ведь "выборы скоро". "Лучше бы денег им дал", пишут в сети. Кто-то пошутил, что после съемок Порошенко стащил конверт с деньгами, врезал жениху "и уехал с невестой в закат".