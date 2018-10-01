В соцсетях иронизируют по поводу "внезапного" появления Порошенко на свадьбе
1 октября 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи Twitter высмеяли появившийся в Сети ролик, на котором глава украинского государства Петр Порошенко якобы совершенно случайно оказывается на свадьбе жителей Харькова.
Во время проведения фотосессии новобрачных проезжавший мимо кортеж остановился, а из него вышел президент Украины и стал с ними фотографироваться.
"Внезапный визит" Порошенко люди считают постановкой, ведь "выборы скоро". "Лучше бы денег им дал", пишут в сети. Кто-то пошутил, что после съемок Порошенко стащил конверт с деньгами, врезал жениху "и уехал с невестой в закат".
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