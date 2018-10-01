Общественность раскритиковала Эммануэля Макрона за фото с темнокожими парнями

Во Франции общественность раскритиковала президента страны Эммануэля Макрона за фото с полуголыми темнокожими парнями. В сети опубликованы фото Макрона во время поездки на остров Сен-Мартен в Карибском море, который пострадал от урагана "Ирма" в прошлом году.

На одном из них полураздетый темнокожий мужчина, которого приобнял французский лидер, показывает на камеру средний палец, сообщает Sputnik.









"Мы достигли дна! Теперь я убежден в неспособности Макрона занимать свой пост", — возмущаются в комментариях к этим возмутительным фото. "Что меня поражает на этой картине, так это то, что Макрон не требовал, чтобы эти двое молодых людей были одеты надлежащим образом. Он — президент целой страны и должен быть принят с некоторым уважением", — пишет другой комментатор.

Мужчины на фото без рубашек или маек, только в брюках. "Почти ничего не осталось. Только клочья достоинства, которые теряются в ночь вульгарности. Костюм президента стал слишком широким", - заметили возмущенные жители Франции.