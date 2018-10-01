В Англии установили скульптуру разъяренного Трампа

Скульптурная композиция, изображающая разгневанного президента США Дональда Трампа, грозно нависающего над невозмутимой пятилетней девочкой, появилась в английской деревне Грейт-Миссенден.

Арт-объект связан с 30-летием, прошедшим со дня публикации повести «Матильда» британского писателя Роальда Даля, который многие годы жил и работал в этой деревне.

В произведении пятилетняя Матильда Уормвуд открывает в себе необычные способности и решает проучить неразумных и деспотичных взрослых.В первую очередь - свою директрису.

Президента Дональда Трампа в качестве противника героини повести выбрали по итогам голосования сами жители Грейт-Миссенден, пишет издание «Свободная пресса».

Роальд Даль - автор рассказов с неожиданным финалом и детских книг с черным юмором. Среди его произведений - «Чарли и шоколадная фабрика» и «БДВ, или большой добрый великан».