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На Украине на территории воинской части прогремел взрыв
30 сентября 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Взрыв произошел в воскресенье на территории воинской части Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В результате инцидента пострадал один человек - военный-контрактник, он госпитализирован.
ЧП произошло ночью в воинской части, дислоцированной на полигоне у села Раденского Олешковского района. Пострадал 37-летний военнослужащий. С осколочными ранениями он доставлен в районную больницу.
Причина взрыва пока не установлена. На месте инцидента специалистами было найдено несколько фрагментов боеприпаса, однако он также пока остается неидентифицированным, пишет «Русская весна».
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