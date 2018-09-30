На Украине на территории воинской части прогремел взрыв

Взрыв произошел в воскресенье на территории воинской части Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В результате инцидента пострадал один человек - военный-контрактник, он госпитализирован.

ЧП произошло ночью в воинской части, дислоцированной на полигоне у села Раденского Олешковского района. Пострадал 37-летний военнослужащий. С осколочными ранениями он доставлен в районную больницу.

Причина взрыва пока не установлена. На месте инцидента специалистами было найдено несколько фрагментов боеприпаса, однако он также пока остается неидентифицированным, пишет «Русская весна».