Армия Сербии приведена в полную боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, который занял подходы к аккумуляционному озеру ГЭС "Газиводе". Президент Сербии отказался вести переговоры с главой Косово

ГЭС контролируется Белградом. Также стало известно, что косовский спецназ занял территорию центра экологии и спорта вблизи плотины на севере края.

Спецназ ПВД Сербии также был приведен в полную боевую готовность.