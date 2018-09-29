Армия Сербии приведена в полную боеготовность
29 сентября 2018, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, который занял подходы к аккумуляционному озеру ГЭС "Газиводе".
ГЭС контролируется Белградом. Также стало известно, что косовский спецназ занял территорию центра экологии и спорта вблизи плотины на севере края.
Спецназ ПВД Сербии также был приведен в полную боевую готовность.
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