В Госдепе отметили опасность инцидента с крушением российского Ил-20 в Сирии

Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри в четверг заявил, что инцидент с российским самолетом Ил-20 в САР является примером эскалации на территории страны, которую следует остановить.

Джеффри, комментируя крушение Ил-20 в рамках брифинга на полях Генассамблеи ООН, заявил, что десять дней назад израильские силы атаковали иранские объекты, вследствие чего сирийские военные ударили по предполагаемым самолетам Израиля, однако вместо этого сбили российский летательный аппарат. По словам спецпредставителя США по сирийскому диалогу, ни в коем случае нельзя допускать развития подобных сценариев в дальнейшем.

Джеймс Джеффри отметил, что в Сирии сейчас действуют сразу пять государственных вооруженных сил, которые постоянно "натыкаются друг на друга", передает РИА "Новости".