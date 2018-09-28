Небольшой пассажирский самолет развалился при посадке в США
28 сентября 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из аэропортов американского штата Южная Каролина небольшой пассажирский самолет развалился при посадке. Происшествие случилось днем в минувший четверг, 27 сентября, в городе Гринвиль.
Известно, что воздушное судно после посадки выехало за пределы полосы и в какой-то момент буквально развалилось пополам. Как сообщает телеканал Fox Carolina, в результате случившегося погибли оба пилота, а два пассажира пострадали. Известно, что у самолета отвалилась носовая часть.
К настоящему моменту Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте США уже приступили к расследованию аварии.
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