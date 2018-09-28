МИД Ирана: Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие. Дипломат призвал израильскую сторону сознаться и рассказать о "нелегальной программе".

Зариф заявил на своей страничке в социальной сети Twitter, что именно Израиль развивает "незадекларированную программу ядерного вооружения". По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, власти страны должны сознаться в этом международным инспекторам.

Такое высказывание министр допустил после слов израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который накануне заявил, что в Тегеране расположен секретный склад, где хранятся тонны ядерного оборудования. Якобы этот объект был обнаружен разведкой. В качестве доказательства политик предоставил снимок, сделанный при помощи спутника, а также фотографию стены и железных ворот.