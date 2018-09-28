//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В чем жизненные принципы Олега Газманова?
- Киркоров час писал поздравление Ани Лорак: "С днем рождения, любимая!"
- Кети Топурия и коляска для близнецов: фанаты заинтригованы
- Настасья Самбурская показала видео из "тюремной камеры"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
На Украине заявили о проблемах с визами в Италию
28 сентября 2018, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]
Украинцы, выигравшие грант на обучение в Италии, не могут получить визы. В это же время россияне – участники программы смогли оформить визы для обучения в Неаполе в течение двух дней, сообщили на Украине.
Группа из семи украинцев, выигравших грант от итальянской академии на обучение в Неаполе, вот уже десять дней не могут получить национальные визы категории D, необходимые для обучения в Италии. В «незалежной» предполагают, что итальянцы не любят украинцев, поэтому чинят бюрократические препоны в консульстве.
При этом российские участники этой же программы обучения спокойно и без всяких вопросов получили итальянские визы в течение двух дней. «У них же нет безвиза с Европой, им нужнее», - с горечью и обидой прокомментировал украинский радиоведущий Александр Сказкин в своем фейсбуке. В свою очередь, пользователи в комментариях язвительно высказались об «огромной пользе» безвизового режима между Украиной и Европой.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Работа аэропортов в Кемерово и Новокузнецке парализована из-за тумана
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Культура
Глава департамента Минкультуры Андрей Малышев покинул свой пост
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Сердюков приказывал выгнать из госпиталя генерала Романова, взорванного в Чечне
//Спорт
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Онколог: "Снизить смертность, увеличить рождаемость – что может быть лучше?"
//Общество
В Минфине РФ заработал департамент по противодействию санкциям
//Новости СМИ2
//В мире
На Украине совершено нападение на автомобили российских дипломатов
//Общество
Психиатр об очереди за iPhone: эти люди страдают шопоголизмом - ониоманией
//Политика
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
//Общество
Женщина родила сына на станции метро в Петербурге и отказалась от мальчика
//Общество
Подозрительный мужчина напал на сотрудника полиции в метро в центре Москвы
//Общество
Одну из сестер, обвиняемых в убийстве отца, отпустили из-под стражи
//Общество
//Спорт
//В мире
//Общество
//Общество
//Общество
//В мире
//Спорт
«Матч ТВ» запускает проект про детский футбол в России
//В мире
Ополченцы ДНР погибли под огнем атаковавших санитарный автомобиль военных ВСУ