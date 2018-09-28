На Украине заявили о проблемах с визами в Италию

Украинцы, выигравшие грант на обучение в Италии, не могут получить визы. В это же время россияне – участники программы смогли оформить визы для обучения в Неаполе в течение двух дней, сообщили на Украине.

Группа из семи украинцев, выигравших грант от итальянской академии на обучение в Неаполе, вот уже десять дней не могут получить национальные визы категории D, необходимые для обучения в Италии. В «незалежной» предполагают, что итальянцы не любят украинцев, поэтому чинят бюрократические препоны в консульстве.

При этом российские участники этой же программы обучения спокойно и без всяких вопросов получили итальянские визы в течение двух дней. «У них же нет безвиза с Европой, им нужнее», - с горечью и обидой прокомментировал украинский радиоведущий Александр Сказкин в своем фейсбуке. В свою очередь, пользователи в комментариях язвительно высказались об «огромной пользе» безвизового режима между Украиной и Европой.