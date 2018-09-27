Для судостроительного завода Порошенко нашелся покупатель
27 сентября 2018, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
Киевский судостроительный завод «Кузница на Рыбацком», который принадлежит инвестфонду президента Украины Петра Порошенко, в настоящее время выставлен на продажу. Покупатель не заставил себя долго ждать.
Группа компаний «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко обратилась в антимонопольный комитет с ходатайством о предоставлении разрешения приобрести акции «Кузницы на Рыбацком», пишут «Известия».
Напомним, завод специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов спецназначения, котельных агрегатов и судоремонте.
В мае 2014 года Порошенко обещал отказаться от своих бизнес-активов, но так и не сделал этого. В феврале 2018 года на упрек журналистов он заявил, что его доходы уменьшились, и его «жизнь - не сахар».
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