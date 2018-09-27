Святой престол опроверг заявление МИД Украины о поддержке автокефалии

Представительство Святого престола на Украине выступило с опровержением заявления МИД Украины, сообщившего о том, что якобы Ватикан «уважает решение Киева о создании автокефалии».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин встречался с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. После этой аудиенции украинский МИД выступил с заявлением, что Ватикан относится уважительно к решению украинского народа о создании единой поместной церкви.

«Апостольская нунциатура на Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым престолом. Вопрос создания единой Украинской православной поместной церкви является внутренним вопросом православной церкви. Святой престол не давал и не намерен предоставлять какую-либо оценку по этому вопросу», - заявило посольство Святого престола на Украине, цитирует РИА Новости.