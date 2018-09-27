Украинская сторона признала, что во время прохода через мелководный Керченский пролив на борту кораблей ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» находились представители российской лоцманской службы.

«Украинским законом «Об оккупированных территориях» нам запрещено любое взаимодействие с крымскими официальными учреждениями. Однако кораблям ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» нужна была лоцманская поддержка для прохода через мелководный Керченский пролив», - рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук.

По словам представителя Киева, ситуацию спасло то, что «Корец» и «Донбасс» являются не боевыми, а вспомогательными судами. Поэтому они смогли принять к себе на борт сотрудников российской лоцманской службы.

«Российские лоцманы провели эти два корабля спокойно в Азовское море. Потом корабли дальше пошли – сначала до Мариуполя, потом до Бердянска», - уточнил украинский генерал.

Ранее ВМС Украины, сообщая о проходе своих кораблей под арками Крымского моста, заявили, что украинские суда «не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем». Представители украинского флота также подчеркнули, что «переход через Керченский пролив проходил в сложной обстановке, сопровождаемый провокациями с российской стороны». РИА Новости отмечает, что интервью Евгения Марчука противоречит заявлениям украинских ВМС.