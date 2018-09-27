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Киев запутался в версиях "прорыва" кораблей в Азовское море
27 сентября 2018, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская сторона признала, что во время прохода через мелководный Керченский пролив на борту кораблей ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» находились представители российской лоцманской службы.
«Украинским законом «Об оккупированных территориях» нам запрещено любое взаимодействие с крымскими официальными учреждениями. Однако кораблям ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» нужна была лоцманская поддержка для прохода через мелководный Керченский пролив», - рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук.
По словам представителя Киева, ситуацию спасло то, что «Корец» и «Донбасс» являются не боевыми, а вспомогательными судами. Поэтому они смогли принять к себе на борт сотрудников российской лоцманской службы.
«Российские лоцманы провели эти два корабля спокойно в Азовское море. Потом корабли дальше пошли – сначала до Мариуполя, потом до Бердянска», - уточнил украинский генерал.
Ранее ВМС Украины, сообщая о проходе своих кораблей под арками Крымского моста, заявили, что украинские суда «не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем». Представители украинского флота также подчеркнули, что «переход через Керченский пролив проходил в сложной обстановке, сопровождаемый провокациями с российской стороны». РИА Новости отмечает, что интервью Евгения Марчука противоречит заявлениям украинских ВМС.
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