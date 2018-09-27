Белый кит замечен в Темзе неподалеку от Лондона

В Темзе в нескольких десятках километров от Лондона был замечен белый кит. Британские ученые бьют тревогу, поскольку пребывание арктического гостя в этих водах может завершиться трагедией.

Специалисты предупреждают, что кит может погибнуть, поскольку Темза заполнена пластиковыми пакетами и бутылками. Белуха может принять их за медуз и проглотить, передает ФБА "Экономика сегодня".

Сотрудники благотворительной организации ORCA по защите китов и дельфинов считают, что белый кит заблудился и случайно попал в реку. Защитники животных рассчитывают на то, что он сможет самостоятельно найти более подходящую для своего вида среду обитания.