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Белый кит замечен в Темзе неподалеку от Лондона
27 сентября 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Темзе в нескольких десятках километров от Лондона был замечен белый кит. Британские ученые бьют тревогу, поскольку пребывание арктического гостя в этих водах может завершиться трагедией.
Специалисты предупреждают, что кит может погибнуть, поскольку Темза заполнена пластиковыми пакетами и бутылками. Белуха может принять их за медуз и проглотить, передает ФБА "Экономика сегодня".
Сотрудники благотворительной организации ORCA по защите китов и дельфинов считают, что белый кит заблудился и случайно попал в реку. Защитники животных рассчитывают на то, что он сможет самостоятельно найти более подходящую для своего вида среду обитания.
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