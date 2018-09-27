Порошенко усыпил Климкина своим выступлением на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко убаюкал министра иностранных дел страны Павла Климкина своим выступлением на заседании 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, прошедшем при традиционно почти пустующем зале.

Запись трансляции выступления украинского президента наглядно свидетельствует об «огромном интересе» к проблемам Украины со стороны ее западных «друзей и партнеров»: президент Петр Порошенко держит вдохновенную речь перед почти пустующим залом, его министр иностранных дел Павел Климкин дремлет во время выступления главы государства. Зато он, по крайней мере, в пиджаке и при галстуке.

Из почти получасового выступления Петра Порошенко три четверти времени традиционно были посвящены обвинениям в адрес России и призывам к мировому сообществу обрушить все возможные кары на голову «государства-агрессора». Собственно об Украине ее президент все рассказал за три с половиной минуты.

На кадрах видеозаписи рядом со спящим Павлом Климкиным сидят первая леди Украины Марина Порошенко и министр здравоохранения страны Ульяна Супрун, уточняет РИА Новости.