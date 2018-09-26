Порошенко назвал Украину самой православной страной в Европе

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в США сегодня встретился в украинской общиной в Нью-Йорке. Общаясь с ее представителями, он назвал Украину самой православной страной в Европе.

«Мне пеняют, что в настоящем государстве церковь должна быть отделена. Я полностью с этим согласен. Особенно, когда это иностранное государство. Это наша задача – защитить Украину от той иностранной церкви. Потому что мы самая православная страна Европы и церковь у нас должна быть одна – украинская», - заявил Порошенко в ходе беседы с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке.

Конечно, не обошлось без риторики в адрес «иностранного государства». Выступая перед украинской общиной в Нью-Йорке, Порошенко в очередной раз подчеркнул, что украинцы не будут «спрашивать разрешения у Путина» на вступление в ЕС и НАТО, а также в какую церковь им ходить, сообщает РИА Новости.