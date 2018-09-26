Премьер Японии о договоре с РФ: «Принесет мир и процветание»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что заключение мирного договора между Японией и РФ обеспечит прочный фундамент для мира во всей Северо-Восточной Азии. Абэ озвучил условие для заключения мирного договора между Россией и Японией

"Когда мирный договор между Японией и Российской Федерацией наконец-то станет реальностью, мир и процветание в Северо-Восточной Азии обретут более определенную основу", - выразил убеждение премьер-министр.

По словам Абэ, данной проблеме насчитывается 70 лет. Он подчеркнул необходимость положительного решения этого вопроса и анонсировал новую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ФБА Экономика сегодня.

Напомним, позиция Москвы состоит в том, что суверенитет островов Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан, вошедших в состав СССР по итогам Второй мировой войны, на которые претендует Япония, сомнению не подлежит.