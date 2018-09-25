Видео, как участники Генассамблеи ООН повеселились над речью Трампа
25 сентября 2018, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп начал свою речь повествованием о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Он отметил, что менее чем за 2 года смог достичь больше, чем все предшественники за то же время.
Зал начал посмеиваться над его словами. "Не ожидал такой реакции, но это нормально", - сказал немного смущенный Трамп, передает Time. И продолжил рассказывать о достижениях своей администрации - о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.
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