Видео, как участники Генассамблеи ООН повеселились над речью Трампа

Американский лидер Дональд Трамп начал свою речь повествованием о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Он отметил, что менее чем за 2 года смог достичь больше, чем все предшественники за то же время. Трамп опоздал на выступление на Генассамблее ООН. Вместо него говорил Ленин

Зал начал посмеиваться над его словами. "Не ожидал такой реакции, но это нормально", - сказал немного смущенный Трамп, передает Time. И продолжил рассказывать о достижениях своей администрации - о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.