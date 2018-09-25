Украина и Россия близки к компромиссу по миротворцам в Донбассе, заявили в Киеве
25 сентября 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины и России близки к компромиссу по вопросу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-востоке страны, заявил Евгений Марчук, представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе.
По его словам, у РФ и Украины есть определенные условия по поводу того, какие страны могут быть в миротворческой миссии. Москва настаивает на том, чтобы там не было стран НАТО, а Киев - чтобы отсутствовали страны ОДКБ. При этом компромисс найден, хотя он и предварительный, отметил Марчук, сообщает РИА Новости. Он считает, что миротворцы прибудут не ранее, чем через 10 месяцев. И прибыть они могут только тогда, когда закончатся военные действия.
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