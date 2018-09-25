Украина и Россия близки к компромиссу по миротворцам в Донбассе, заявили в Киеве

Власти Украины и России близки к компромиссу по вопросу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-востоке страны, заявил Евгений Марчук, представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе. Ющенко считает необходимым привлечь США к решению конфликта в Донбассе

По его словам, у РФ и Украины есть определенные условия по поводу того, какие страны могут быть в миротворческой миссии. Москва настаивает на том, чтобы там не было стран НАТО, а Киев - чтобы отсутствовали страны ОДКБ. При этом компромисс найден, хотя он и предварительный, отметил Марчук, сообщает РИА Новости. Он считает, что миротворцы прибудут не ранее, чем через 10 месяцев. И прибыть они могут только тогда, когда закончатся военные действия.