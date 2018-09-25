Украинские журналисты проникли на Донбасс

Репортаж из Углегорска стал крупным информационным событием на Украине. Дочерний проект киевского подразделения радио «Свобода» опубликовал статью у себя на сайте.

Украинский корреспондент увидел то, что хотел увидеть: «космические» цены и разруху. Разруха на Донбассе осталась еще с украинских времен. Дома в городе обветшали не за четыре года войны, а за чуть меньше трех десятков лет украинского суверенитета. На самом деле многие из домов только в эпоху ДНР узнали что такое ремонт. Украинский журналист его заметил, но назвал косметическим.

Цены в Углегорске не космические. Они как во всем ДНР, вполне обычные. Продукция местного производства стоит дешевле, чем в России. Дорого стоит только то, что приходится завозить через границу. Но это временные трудности. Их можно расценивать как возможности для развития бизнеса. Ими уже интересуются инвесторы.

Вот, что не увидел украинский журналист, так это экономический парадокс Донбасса. Единственное, что там стоит действительно дорого —бензин и дизельное топливо. В России на высокую стоимость горючего списывают низкую рентабельность сельского хозяйства. На Донбассе цены на ГСМ реально космические. При этом стоимость продуктов питания бывает ниже, чем в России. И что самое удивительное, при всех этих условиях фермеры чувствуют себя достаточно комфортно. Многие из них умудряются сколотить целое состояние за один сезон.

Собственно, «профессиональный, качественный подход к освещению событий» стал причиной, почему украинские журналисты стали неофициальными персонами «нон грата» на Донбассе. Их не «переваривают» ни в ДНР, ни в ЛНР.