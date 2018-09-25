//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "Этому нет оправдания, его нельзя назвать папой", гражданская жена об Аршавине
- Дженнифер Лопес упала на сцене, но сохранила самообладание
- "Там были аферисты", Дане Борисовой заплатили 250 тысяч на «Битве экстрасенсов»
- Поклонники Моники Беллуччи были поражены, увидев ее постаревшее лицо
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Украинские журналисты проникли на Донбасс
25 сентября 2018, 13:26 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Репортаж из Углегорска стал крупным информационным событием на Украине. Дочерний проект киевского подразделения радио «Свобода» опубликовал статью у себя на сайте.
Украинский корреспондент увидел то, что хотел увидеть: «космические» цены и разруху. Разруха на Донбассе осталась еще с украинских времен. Дома в городе обветшали не за четыре года войны, а за чуть меньше трех десятков лет украинского суверенитета. На самом деле многие из домов только в эпоху ДНР узнали что такое ремонт. Украинский журналист его заметил, но назвал косметическим.
Цены в Углегорске не космические. Они как во всем ДНР, вполне обычные. Продукция местного производства стоит дешевле, чем в России. Дорого стоит только то, что приходится завозить через границу. Но это временные трудности. Их можно расценивать как возможности для развития бизнеса. Ими уже интересуются инвесторы.
Вот, что не увидел украинский журналист, так это экономический парадокс Донбасса. Единственное, что там стоит действительно дорого —бензин и дизельное топливо. В России на высокую стоимость горючего списывают низкую рентабельность сельского хозяйства. На Донбассе цены на ГСМ реально космические. При этом стоимость продуктов питания бывает ниже, чем в России. И что самое удивительное, при всех этих условиях фермеры чувствуют себя достаточно комфортно. Многие из них умудряются сколотить целое состояние за один сезон.
Собственно, «профессиональный, качественный подход к освещению событий» стал причиной, почему украинские журналисты стали неофициальными персонами «нон грата» на Донбассе. Их не «переваривают» ни в ДНР, ни в ЛНР.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Британия открыла объятия сбежавшим из Сирии активистам "Белых касок"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Культура
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
Волкер раскрыл возможный механизм ликвидации независимости ДНР и ЛНР от Украины
//Общество
//В мире
Украина и Россия близки к компромиссу по миротворцам в Донбассе, заявили в Киеве
//Здоровье
Доступный для всех метод лечения гипертонии без лекарств назвали исследователи
//Общество
//Новости СМИ2
//Политика
Постпред России при Евросоюзе: санкции в ЕС становятся все менее популярными
"Там были аферисты", Дане Борисовой заплатили 250 тысяч на «Битве экстрасенсов»
//Общество
Украинская армия обстреляла окрестности Донецка из крупнокалиберных минометов
//Новости Redtram
//Общество
Дети уже возвращаются в Армянск, а причины химвыбросов так и не ясны
//Общество
//В мире
Выложен вероятный сценарий «дворцового переворота» в Киеве и свержения Порошенко
//Общество
МЧС предупреждает жителей Москвы об усилении ветра в ближайшие часы
//В мире
Эксперт объяснил, почему Украина и Беларусь не испортят отношения из-за Донбасса
//Политика
Россия приветствует желание Трампа наладить отношения с Москвой
//Общество
//В мире
Украина сообщила о "провокациях" против своих кораблей в Керченском проливе
//Общество
//Общество
Двоих кандидатов на пост главы ДНР аналитики заподозрили в работе на СБУ
//Общество
Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США
//В мире
//В мире
//В мире
Озвучены данные об обернувшейся гибелью киевских военных вылазке ВСУ против ДНР