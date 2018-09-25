Эксперт объяснил, почему Украина и Беларусь не испортят отношения из-за Донбасса

Белоруссия собирается укрепить охрану своей границы с Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо и госсекретарем Совбеза Станиславом Засем, сообщает ТАСС.

Белорусский политолог, директор белорусского Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов полагает, что такая риторика является обычным делом. Однако есть некоторые нюансы. Об этом сообщает НСН.

«Такого рода встречи президента с госсекретарём Совета Безопасности готовятся заранее. И поэтому, могло совпасть. Другое дело, контекст, в котором звучат эти заявления. К ноябрю международная ситуация должна обостриться. И вряд ли в этом приближающемся обострении получится избежать роста напряжённости в белорусско-украинских отношениях. Но я не думаю, что он может быть слишком сильным. Потому что, как только начался кризис в Украине, Белоруссия обозначила новый пункт в своей внешней политике: Беларусь есть донор региональной безопасности», — отметил эксперт.