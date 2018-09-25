Жириновский высказался о вызове на допрос в СБУ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал данные о том, что Служба безопасности Украины намерена вызвать его на допрос для дачи показаний. Ранее соответствующая информация появилась в украинских СМИ.

Жириновский подчеркнул, что он не скрывает своей позиции и критикует действующие власти Украины. Кроме того, политик не раз обвинял официальный Киев в преступлениях против граждан, проживающих на востоке страны, где проходит вооруженный конфликт. Вероятно, именно поэтому сотрудники СБУ хотят его видеть, передает ФБА "Экономика сегодня".

По словам Владимира Жириновского, его партия оказывает помощь жителям Донбасса, привозит в регион медикаменты и помогает с документами. Политик также уточнил, что украинские власти сейчас ведут на территории Донбасса этническую войну против русского народа.