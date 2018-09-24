Ющенко считает необходимым привлечь США к решению конфликта в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что конфликт в Донбассе непросто урегулировать без участия американской стороны. В возможностях Европы Ющенко разочаровался. Слово "Минск" у него уже вызывает аллергию. Россия и Украина собираются «заморозить» ситуацию по Донбассу?

"Минск" себя исчерпал, ему нужна модернизация, считает Ющенко. И она должна начаться с расширения стола, необходимо "добавить игроков". Как отметил экс-президент, Все европейские политики находятся в других весовых категориях при переговорах, которые ведёт Владимир Путин, и в отличие от него, солировать не могут.