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Польша построит новую погранзаставу на границе с Россией
24 сентября 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
Новая пограничная застава вскоре появится на границе Польши и РФ. Замминистра внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелиньский в понедельник принял участие в закладке нового объекта.
Погранзаставу построят в польском населенном пункте Дубенинки. Отмечается, что объект должны сдать до конца следующего года. Площадь строения составит 1200 кв. метров.
По мнению Зелиньского, новый объект будет способствовать укреплению безопасности европейских границ, так как располагается на стыке трех границ - Польши, России и Литвы.
Кроме того, на церемонии закладки Зелиньский подчеркнул, что пункт поможет ограничить проезд в Польшу персонам, которые не соответствуют требованиям государства.
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