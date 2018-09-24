В Израиле не пожелали комментировать план России передать Сирии ЗРК С-300

Израильские военные в понедельник, 24 сентября, не пожелали комментировать планы России передать Сирии ЗРК С-300. Ранее сегодня эту информацию предоставил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

Официальный представитель Армии обороны Израиля на просьбу журналистов высказаться о намерении России ответил кратко: "Без комментариев". Израильские политические деятели к настоящему моменту также не прокомментировали новость о поставках С-300 в Сирию, которые Израиль пытался заблокировать в последние годы, передает РИА "Новости".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что Сирии будут переданы С-300 для повышения безопасности российских военнослужащих. Подобные меры приняты в ответ на крушение Ил-20, которое произошло по вине израильских военных.

