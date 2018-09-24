Додон отстранен от должности президента Молдавии

Полномочия президента Молдавии Игоря Додона временно приостановлены. Согласно последним данным, соответствующее решение принял Конституционный суд страны по запросу председателя КС Михая Поалелунжа.

По словам судьи, существуют обстоятельства, которые оправдывают временную отставку Додона. Известно, что ранее политик отказался назначить министров, которых повторно предложил премьер-министр Молдавии, передает в понедельник, 24 сентября, "РИА Новости".

Отмечается, что отстранение президента страны даст председателю парламента или премьеру возможность назначить двух новых членов правительства.