Японцы высказались против заключения мирного договора с Россией

Большинство японцев высказались против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий. При этом часть опрошенных вообще не считает нужным подписывать мирное соглашение.

В японской прессе опубликованы результаты опросов, проведенных среди населения на тему заключения мирного договора между Японией и Россией. Выяснилось, что около 75% граждан поддерживают позицию японского правительства, согласно которой необходимо решить территориальный вопрос, а затем уже подписывать мирный договор. На сторону российского президента Владимира Путина, предложившего подписать мирный договор между странами без предварительных условий, встало лишь 14% опрошенных. Остальные высказались в том духе, что вообще не видят необходимости в заключении мирного договора.

Очередная попытка договориться до подписания российско-японского мирного договора потерпела неудачу в середине сентября, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ отверг предложение президента России Владимира Путина подписать мирный договор без предварительных условий, а затем уже приступить к решению территориального вопроса. Японская сторона настаивает, что вопрос о территориальной принадлежности ряда островов, являющихся южной частью Курильской гряды, должен быть решен в первую очередь, сообщает РИА Новости.