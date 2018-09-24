В Крыму заявили, что ВМС Украины нагнетают обстановку

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что ВМС Украины нагнетают обстановку своими обвинениями в адрес России о создании "опасных инцидентов".

По словам политика, это еще одна наглая ложь со стороны украинских властей, которая приведет к новому витку нагнетания и без того напряженной обстановки. Гемпель убежден, что Киев делает подобные заявления для того, чтобы получить финансирование от США, а также отвлечь украинцев от насущных проблем, которых в стране очень много.

Политик в беседе с RT также подчеркнул, что Россия действует исключительно в рамках международного права и законодательства.

Напомним, ранее ВМС Украины заявили, что Россия создает в Керченском проливе "опасные инциденты" во время прохождения украинских судов.