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Все "оконные" компьютеры оказались под угрозой
24 сентября 2018, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области кибербезопасности обнаружили уязвимость нулевого дня в операционной системе Windows, на которой работает большая часть компьютеров в мире. Решить проблему должно обновление системы.
Опасная уязвимость была обнаружена в операционной системе Windows 7. Пользователю достаточно открыть специально созданный хакерами файл с расширением .jet, чтобы оказаться в руках злоумышленников. После этого они смогут удаленно устанавливать на компьютер пользователя вирусы и управлять ими.
Поскольку за последние четыре месяца уязвимость не была исправлена специалистами Microsoft, эксперты по кибербезопасности полагают, что под угрозой могут находиться все компьютеры, на которых установлена операционная система Windows любой из последних версий, включая серверные.
Ожидается, что уязвимость в механизме базы данных Microsoft JET Database Engine будет устранена в октябрьском обновлении операционной системы, сообщает «Экономика сегодня».
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