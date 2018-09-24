Пентагон: коалиция не вывозила боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер утром в понедельник опроверг информацию о том, что международная коалиция во главе с США вывезла боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что коалиция намерена уничтожить остатки террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, а не заниматься транспортировкой боевиков, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее информационное агентство SANA распространило информацию о том, что коалиция высадила десант неподалеку от населенного пункта аль-Мурашида на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, а затем отвезла "чиновников" террористической организации в неустановленном направлении.