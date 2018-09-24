Пентагон: коалиция не вывозила боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-Зор
24 сентября 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер утром в понедельник опроверг информацию о том, что международная коалиция во главе с США вывезла боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что коалиция намерена уничтожить остатки террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, а не заниматься транспортировкой боевиков, передает РИА "Новости".
Напомним, ранее информационное агентство SANA распространило информацию о том, что коалиция высадила десант неподалеку от населенного пункта аль-Мурашида на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, а затем отвезла "чиновников" террористической организации в неустановленном направлении.
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