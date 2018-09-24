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Порошенко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО от России
24 сентября 2018, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко в минувшее воскресенье, 23 сентября, заявил, что украинский народ, который является "оптимистичным и сильным духом", защищает от России восточный фланг НАТО.
Политик подчеркнул, что сейчас Украина тратит на армию 6 процентов ВВП. По мнению Порошенко, тем самым Киев играет важную роль в борьбе с Россией за свободу, демократию и западные ценности.
В интервью Rheinische Post украинский лидер отметил, что большинство жителей Украины в настоящий момент поддерживают вступление страны в НАТО и Евросоюз из-за действий РФ.
Петр Порошенко заявил, что Россия больше не придерживается норм международного права, вследствие чего вступление Украины в Североатлантический альянс является единственной "гарантией ее выживания".
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