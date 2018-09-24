В Верховной раде высмеяли заявление президента Украины о том, что армия страны является самой сильной на континенте. Своим мнением насчет данного высказывания поделился депутат Вадим Рабинович.

В минувший четверг Порошенко выступил в парламенте с ежегодным посланием. В частности он отметил, что на Украине восстановлена боеспособность армии.

Вадим Рабинович в свою очередь не понимает, зачем стране с "самой сильной армией на континенте" вступать в Североатлантический альянс, передает утром в понедельние РИА "Новости". Депутат выдвинул встречное предложение: "Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные".