В МИД ФРГ пожаловались на Twitter-дипломатию США

Европейские партнеры Соединенных Штатов Америки в последнее время все чаще узнают о решениях Белого дома из твиттера, заявил сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы узнаем о некоторых решениях Белого дома через Twitter… Иногда у меня создается впечатление, что и в самих Соединенных Штатах узнают о решениях Белого дома через Twitter. Это меняет принцип сотрудничества», - заявил сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью.

Глава германского внешнеполитического ведомства также посетовал, что если раньше США и ЕС решали важные вопросы в тесном взаимодействии, то теперь такое случается все реже, сообщает RT.