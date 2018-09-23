//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "Живой Кен" высказался о внешности и голосе Монеточки
- Дана Борисова вышла на связь с покойным Тимой Бриком в «Битве экстрасенсов»
- "Шедевральное" признание Галкина в любви к Пугачевой заставило взгрустнуть
- "Пригрел на груди", Петросян жестко троллит Степаненко
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Российский гражданин задержан в Норвегии по обвинению в шпионаже
23 сентября 2018, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданин Российской Федерации на две недели задержан правоохранительными органами Норвегии за шпионаж. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщило Норвежское телеграфное бюро.
Отмечается, что россиянин был задержан по подозрению в осуществлении незаконной информационной деятельности и помещен под стражу сроком в две недели после слушания в местном окружном суде.
По словам адвоката 51-летнего россиянина Хеге Аакрэ, ее клиент считает все это каким-то недоразумением и не понимает, в чем его подозревают, передает РИА Новости.
От каких-либо дальнейших комментариев представитель гражданина России отказалась, отметив лишь, что ее клиент сотрудничает с местными правоохранительными органами.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Обнищание населения опасно для страны, кредиты берут даже на покупку продуктов
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
В ДНР начали ездить за решением проблем с бандитами в России
Дана Борисова вышла на связь с покойным Тимой Бриком в «Битве экстрасенсов»
//Культура
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
В ЛНР рассказали о подрыве украинских военных на собственной мине
Уфологи опубликовали новые доказательства существования инопланетян
//В мире
//Новости СМИ2
//Наука
В Японии рассказали о первом шаге к созданию космического лифта
//В мире
//В мире
Европарламент подозревает Украину в масштабном налоговом мошенничестве
//Новости Redtram
//Общество
В Москву может прийти третья волна бабьего лета, говорят синоптики
//В мире
//Культура
//В мире
Стала известна причина появления украинских кораблей у берегов Крыма
//В мире
Украинский морпех стрелял как дурак, его и уничтожили из ПТУРа
//В мире
Эксперт прокомментировал влияние гибели Ил-20 в Сирии на отношения РФ и Израиля
//В мире
Минобороны опубликовало 3D - видео гибели самолета Ил-20 ВКС РФ в Сирии
//Общество
15-летняя дочь миллионера скоропостижно умерла в самолете, съев сэндвич
Виновата черная магия.Я неизлечимо болен,признался участник "Битвы эсктрасенсов"
//В мире
"Будь очень счастлива" - поздравление Мироновой Голубкиной обсуждают в сети
//В мире
В Швейцарии качество продуктов обсудят на общенациональном референдуме
//В мире
В Китае поезда "полетели" по железной дороге Гуанчжоу - Гонконг