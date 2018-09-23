Российский гражданин задержан в Норвегии по обвинению в шпионаже‍

Гражданин Российской Федерации на две недели задержан правоохранительными органами Норвегии за шпионаж. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Отмечается, что россиянин был задержан по подозрению в осуществлении незаконной информационной деятельности и помещен под стражу сроком в две недели после слушания в местном окружном суде.

По словам адвоката 51-летнего россиянина Хеге Аакрэ, ее клиент считает все это каким-то недоразумением и не понимает, в чем его подозревают, передает РИА Новости.

От каких-либо дальнейших комментариев представитель гражданина России отказалась, отметив лишь, что ее клиент сотрудничает с местными правоохранительными органами.