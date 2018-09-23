Порошенко поздравил экипажи судов ВМС Украины с выходом в Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с «безупречно выполненным приказом» экипажи кораблей «Донбасс» и «Корец», которые ранее прошли под арками Крымского моста в составе каравана судов.

«Поздравляю наши военные корабли – поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» - с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море. Спасибо экипажам судом за безупречно выполненный приказ!», - написал Порошенко в своем твиттере.

Два корабля ВМС Украины вышли 20 сентября из порта Одессы в Черном море и направляются в порт Бердянск в Азовском море. Таким образом, Украина приступила к осуществлению плана создания своей военно-морской базы в Азовском море. Российские тележурналисты, снимавшие проход украинских кораблей под арками Крымского моста, отметили, что «Донбасс» и «Корец» - это старые, ржавые корабли, не представляющие военной угрозы для современного военно-морского флота России.