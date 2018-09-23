В Азербайджане извергается один из крупнейших грязевых вулканов в мире

В Азербайджане сегодня началось извержение одного из крупнейших в мире грязевых вулканов Отман-Боздаг. Проснувшийся вулкан находится в заповеднике на территории Гарадагского района Баку.

«Извержение началось около девяти утра в воскресенье. Высота выброса грязи составила 200 – 300 метров. На прилегающей к вулкану территории возникли многочисленные трещины. Глубина некоторых из них достигает сорока метров», - сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Извергающийся вулкан находится на незаселенной территории, поэтому необходимости эвакуации не возникло. Отман-Боздаг является вторым в мире по величине грязевым вулканом. Его предыдущее извержение произошло 6 февраля 2017 года.