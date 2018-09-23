Стала известна причина появления украинских кораблей у берегов Крыма
23 сентября 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
СМИ выяснили причину, по которой корабль управления "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины нарушили накануне вечером границу исключительной экономической зоны РФ.
Украинские суда ВМС Украины следуют в Бердянск для того, чтобы принять участие в создании новой военно-морской базы в Азовском море, став "ее основой".
Ранее в Крыму вхождение кораблей в экономическую зону России назвали провокацией. К тому же, некоторые источники сообщили, что корабли находятся в "плачевном состоянии".
Напомним, ранее АН сообщали, что корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ внимательно следят за передвижениями "Донбасса" и "Корца".
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