Стала известна причина появления украинских кораблей у берегов Крыма

СМИ выяснили причину, по которой корабль управления "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины нарушили накануне вечером границу исключительной экономической зоны РФ. Военные корабли Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма

Украинские суда ВМС Украины следуют в Бердянск для того, чтобы принять участие в создании новой военно-морской базы в Азовском море, став "ее основой".

Ранее в Крыму вхождение кораблей в экономическую зону России назвали провокацией. К тому же, некоторые источники сообщили, что корабли находятся в "плачевном состоянии".

Напомним, ранее АН сообщали, что корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ внимательно следят за передвижениями "Донбасса" и "Корца".