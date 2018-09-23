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Украинский морпех стрелял как дурак, его и уничтожили из ПТУРа
Армейцы ДНР вынужденно погасили огневую позицию украинских морпехов, которые стреляли хаотично и беспорядочно
23 сентября 2018, 14:44 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Что это было затрудняются сказать даже опытные военные. Военнослужащие 36 бригады морской пехоты сначала начали палить во все стороны. Огонь велся из окопов в районе Гнутово. Он был неприцельным, хаотичным. Стрелок просто расстреливал населенный пункт Коминтерново.
Из-за хаотичной стрельбы возникла угроза жизням мирных жителей, - сообщил военкор «Аргументов недели». Там уже было такое, что за одну ночь сгорело сразу несколько домов от выстрелов зажигательными боеприпасами. В конце концов армейцам ДНР надоело смотреть на эту стрелковую истерию. На линию соприкосновения выдвинулись «птуристы».
«Для ликвидации созданной боевиками ВСУ угрозы расчет ПТУР совершил пуск ракеты, в результате которого огневая позиция противника была уничтожена», — сообщил представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
После уничтожения украинской позиции туда выдвинулся бронетранспортер ВСУ, чтобы развязать свою войну. Но добраться не смог, так как подорвался на собственных же минах.
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