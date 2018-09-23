Минобороны РФ: В гибели Ил-20 в Сирии виновны ВВС Израиля

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенко заявил, что вина в гибели российского самолета Ил-20 целиком и полностью лежит на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение об их деятельности. Израиль испугался ответных действий России из-за сбитого в Сирии Ил-20

Генерал Конашенков на брифинге в воскресене, 23 сентября, заявил, что представители израильских ВВС ввели российскую сторону в заблуждение касательно места нанесения удара в Сирии 17 сентября, в результате чего был сбит российский самолет-разведчик Ил-20.

Как подчеркнул представитель российского оборонного ведомства, представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков говорят или о их непрофессионализме, или как минимум о преступной халатности.

Как объяснил Конашенков, действия израильских истребителей F-16 вечером 17 сентября "осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов". Он подчеркнул, что ведение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести Ил-20 в безопасный район.

По словам Конашенкова, в ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести авиаудары, находятся на севере Сирии, но удары F-16 были нанесены в районе Латакии - западной провинции Сирии.

Генерал подчеркнул, что разговор с представителем ВВС Израиля велся на русском языке, в Минобороны России есть аудиозапись, - передает ТАСС. По его словам, израильские F-16 видели российский Ил-20, находились в одном районе около 10 минут и специально прикрылись им от ракет системы ПВО Сирии, - передает РИА Новости.

Конашенков заявил, что Израиль предупредил Россию об ударе своих истребителей F-16 в Сирии одновременно с началом атаки, прямо нарушив договор о предотвращении инцидентов.