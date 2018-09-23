На Украине недосчитались сотни тысяч «стволов»

Военная прокуратура Украины (Військова прокуратура України) подготовила закрытый доклад для руководства страны, в котором, в частности, утверждается, что более 100 тысяч единиц автоматического огнестрельного оружия были утрачена во время проведения АТО.

Как сообщает ряд украинских новостных сайтов, ссылаясь на копию этого доклада направленного в Верховную раду Украины, по утверждению военных прокуроров, большая часть этого вооружения тем или иным способом (утеря в результате боевых действий, хищения с последующей продажей и т.п.) оказалась в распоряжении вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик. Меньшая же участвует в незаконном обороте оружия внутри самой Украины.

По статистике ВПУ, приведенной в докладе, в среднем в месяц задерживается до 10 бывших участников АТО по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, у которых изымается до 10 единиц автоматического оружия.