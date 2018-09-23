США ужесточам выдачу грин-карт мигрантам

Власти США объявили об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и грин-карт уже живущим легально в стране мигрантам. Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний действующего президента США Дональда Трампа.

Согласно новому документу администрации Трампа, отказ в выдаче грин-карты могут получить соискатели, которые во время пребывания в США воспользовались рядом мер социальной поддержки, с том числе, получили медицинские услуги по программе Medicaid, талоны на питание или социальное жилье. Пользование такими услугами может быть расценено как "существенный отрицательный фактор" при рассмотрении заявки на право постоянного пребывания в стране, - сообщает РИА Новости.

Некоторых мигрантов могут попросить внести залог в размере 10 тысяч долларов при рассмотрении заявления.

Документ, прежде, чем вступит в силу, будут не менее года тщательно обсуждать. Но решения парламента для его утверждения не потребуется.

По оценкам Белого дома, нововведение затронет 382 тысячи человек в год. Эти меры призваны гарантировать, что соискатели в состоянии обеспечить себя финансово и не обременят систему соцобеспечения.