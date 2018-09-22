В Twitter запустили флешмоб из‐за сообщения Трампа

Пользователи Twitter запустили флешмоб с тегом #WhyIDidntReport (почему я не сообщил) в поддержку жертв сексуальных домогательств после твита президента США Дональда Трампа в поддержку судьи Бретта Кавано.

Трамп вступился за судью, которого обвинили в совершенном более 30 лет назад изнасиловании. Американский лидер упрекнул пострадавшую в том, что она или ее родители не сообщили в полицию сразу после инцидента.

Пользователи Twitter теперь рассказывают свои истории о пережитом насилии, объясняя, почему обратиться за помощью не так-то просто. "Потому что не думала, что мне кто-либо поверит", "Потому что хотела забыть", "Потому что это был мой отец", "Мне скажут, что это моя вина", делятся переживаниями о произошедшем в соцсетях.